"Las fuerzas de seguridad antes actuaban, hoy tienen miedo"

Fotos SERVINI. Se hizo eco del hecho.

19/02/2018 -

La jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, se refirió al caso de Luis Chocobar -el policía que defendió a un turista apuñalado en La Boca- y dijo que hasta hoy se desconoce qué fue lo que ocurrió exactamente el día que el efectivo le disparó al ladrón.

En ese sentido, la magistrada se abstuvo de emitir una opinión sobre el hecho, aunque sí se expresó respecto al rol que cumplen las fuerzas de seguridad.

"Todos hablamos del tema viendo sólo la última parte, que es la que se filmó. Nosotros nos sabemos cómo fue al principio, qué pasó. Qué le hizo la persona que está muerta. Qué reacción tuvo Chocobar. Yo no sé cómo empezó el hecho. Desconozco las tres cuartas partes del hecho. Lo conoce el juez de la causa. No me puedo guiar por la última parte de una filmación", dijo la jueza en diálogo con radio El Mundo.

Servini consideró que hay que pensar en qué estado estaba el policía al momento del episodio, "si estaba en emoción violenta".

"Cuando sucede un hecho, hay que ver desde que comienza hasta que termina. El juez habrá evaluado algunas otras cosas", añadió la jueza sobre la decisión de la justicia de confirmar el procesamiento contra el uniformado.

"Los hechos hay que evaluarlos muy bien. Hay que ver qué pensaba la persona, qué pensaba el policía. ¿Por qué no paró y le dijo alto? ¿Por qué corría? Desconozco el hecho. Entonces no puedo hablar", señaló.