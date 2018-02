Negri pidió separar del cargo a Valentín Díaz Guilligan

Fotos CRÍTICA. "Díaz Guilligan debería ir a la Justicia", lanzó Negri.

El diputado nacional Mario Negri, presidente de bloque UCR y del Interbloque Cambiemos, pidió por la "separación del cargo" del subsecretario de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan, quien no declaró haber sido parte de una sociedad radicada en el Reino Unido y con una cuenta de 1,2 millón de dólares en la banca de Andorra.

"Díaz Guilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la vara sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo", tuiteó Negri.

Las declaraciones de Negri se producen luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificara el respaldo oficial al subsecretario de Presidencia, que no declaró haber sido director hasta noviembre de 2014 de la empresa Line Action, una sociedad radicada en el Reino Unido vinculada al negocio del fútbol, con cuentas por 1,2 millón de dólares en la banca de Andorra.

"Estamos haciendo una discusión sobre el patrimonio antes de entrar al gobierno y si los declaró o no. No estamos hablando de fondos públicos o corrupción", dijo Peña. "Tenemos que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Justicia, no creemos que en estos casos tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas, si fuera en el caso de la función actual, de hacer un apartamiento temporario", insistió Peña.