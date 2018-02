Coleoni: "Merecimos ganar por al menos un gol"

Fotos SENSATO. El entrenador del "Ferro", Gustavo Coleoni, se lamentó por no haber podido ganar el encuentro, pero aseguró que están por el buen camino.

19/02/2018 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, analizó en empate 0-0 entre su equipo y Unión de Sunchales por la segunda fase del Torneo Federal y destacó que merecieron mejor ganar por al menos un gol de diferencia.

"El rival nos hizo jugar un partido muy incómodo. Hicimos el desgaste y no pudimos convertir. Merecimos ganar por al menos un gol por el esfuerzo. Intentamos siempre, Unión se metió bien atrás. Generamos cinco situaciones claras", afirmó el entrenador cordobés.

"Fuimos superiores, no jugamos bien, pero lo hicimos mejor que el rival. Merecimos ganar, pero no se pudo", extendió el "Sapo".

El DT también explicó el motivo de las variantes.

"En el segundo tiempo aparecen los espacios. Cambiamos la táctica y seguimos creando chances. Al rival, lo ayudó la suerte. Se sintieron cómodos por el planteamiento. Tuvieron una sola chance en todo el partido", aseguró.

"Nos faltó la tranquilidad para ganarlo. Creamos muchas situaciones, porque el equipo hizo un gran desgaste", completó.

Pese al empate, el Ferroviario continúa en la parte alta de la tabla de posiciones, en un grupo que está muy parejo, algo que a Coleoni no lo inquietó.

"No sorprende la paridad en la zona. Es todo parejo, no hay equipos muy superiores. Queríamos ganar como locales, pero el rival no nos dejó. Estuvimos mejor que ellos, pero no jugamos como partidos anteriores".

"Calentura"

Al finalizar el partido, Coleoni y sus colaboradores tuvieron un cruce de la palabras. Pero el propio entrenador admitió que fue un momento de ofuscación y que quedará allí.

"Fue una cuestión de calentura. Me deja triste que insulten a los jugadores. De los últimos once partidos ganamos siete. Hoy (por ayer) se mataron en la cancha. Me pone mal que insulten cuando fuimos claros dominadores. Debemos estar todos juntos por el bien de Central Córdoba", culminó el DT.