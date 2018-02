Ricardo Caruso Lombardi no dirigirá a All Boys

19/02/2018 -

Ricardo Caruso Lombardi no será director técnico de All Boys por diferencias que surgieron entre la dirigencia del club y el grupo inversor que lo acercaba. Luego de negociaciones que se extendieron al cabo de una semana no hubo acuerdo económico y el verborrágico entrenador no podrá asumir un segundo ciclo en la entidad de Floresta, pese a que él mismo había anunciado en declaraciones radiales su intención de regresar.

"La Comisión y el grupo inversor no se pusieron de acuerdo. Yo había pedido un premio por salvar al equipo del descenso y había arreglado con la empresa que me paguen tres sueldos por adelantado", contó el DT.

Caruso Lombardi, continuó relatando aspectos de su frustrada llegada: "Ya había acordado con la empresa tres cheques; a 30, 60 y 90 días", le dijo al programa partidario "La Gigante de All Boys".