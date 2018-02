Juan Quinteros dijo que el empate no les sirve de mucho

19/02/2018 -

El volante de River Plate Juan Fernando Quintero afirmó que el empate de anoche ante Godoy Cruz 2 a 2 no les sirvió porque necesitaban la victoria. "No nos sirve el empate, tenemos que ganar. Hubo jugadas que incidieron: hicimos lo posible para marcar", manifestó el colombiano Quintero.

"Tuvimos ímpetu para empatar y estamos bien, tranquilos. Esta es una camiseta grande, trato de jugar al fútbol y el equipo está mostrando cosas buenas, pero no pudimos plasmarlo en el resultado", agregó.

Por su parte, Lucas Pratto consignó como "muy importante" su primer gol en River y protestó por el penal que no le otorgaron en la primera parte: "había ganado la posición, me tocaron y sentí que no podía seguir corriendo", indicó.

En tanto que Camilo Mayada rescató que el equipo tuvo "otra actitud en el segundo tiempo", pero que deben mejorar de cara al futuro.

"Esperemos llegar bien ante Boca, para la Supercopa Argentina, pero antes tenemos partidos importantes en la Copa Libertadores", cerró.