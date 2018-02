19/02/2018 -

Marcelo Gallardo tardó bastante más de lo normal en salir a dar su conferencia tras el empate 2 a 2 lleno de polémicas contra Godoy Cruz. Desde que agarró el micrófono, al "Muñeco" se le notaba la calentura y explicó que sólo fue "por respeto, porque estaba caliente. Me calmé un poquito y vine a dar la cara". Y claro, se saltó el análisis futbolístico para ir a los bifes: "Con todo lo que ocurrió hoy (por anoche) es difícil no desenfocarse. Lo único que puedo decir es reconocer el esfuerzo de mis jugadores porque no había que perder, con todo lo que nos pasó. No me queda otra que reconocerlos por no frustrarse. Espero que sirva para fortalecernos más ante los horrores y seguir adelante".

A Gallardo le volvieron a preguntar por su famosa frase de la guardia alta y, aunque intentó tirarla afuera, la calentura pudo más: "No voy a hablar más de eso. Dije lo que tenía que decir y me criticaron mucho por una opinión que no era contra nadie. Espero que no haya nada raro. Quiero creer que no. Es mi único anhelo en este momento. Pero con situaciones como la de hoy (por anoche) se hace difícil", indicó.

De cualquier manera, el Muñeco concluyó con un mensaje positivo: "Era un partido para perder por mucho y terminamos empatando. El empate es como si hubiéramos ganado por mucho nosotros. Esperemos que a partir de ahora empecemos a fluir. No esperábamos este inicio de año, tenemos que ir para adelante, aún falta mucho todavía", analizó el entrenador riverplatense.