"Cataratas: lo que hay que saber"

19/02/2018 -

¿Qué son las cataratas? Dentro de los ojos, tenemos un lente natural. El lente, o cristalino, dobla (refracta) los rayos de luz que ingresan en el ojo para ayudarnos a ver. El cristalino debe ser transparente. Si tiene catarata, el cristalino se nubla. Es similar a mirar a través de un parabrisas empañado o empolvado. Con catarata, las cosas pueden lucir borrosas, nubladas o menos coloridas. La mayoría de cataratas relacionadas con la progresión de la edad, se desarrollan gradualmente. Como resultado, es posible que no se perciban de inmediato los cambios en la visión o las señales de cataratas en su estado temprano de desarrollo. Progresión de los síntomas Estos son algunos cambios en la visión que puede notar si tiene catarata: Visión borrosa; ver doble (cuando ve dos imágenes en lugar de una); mucha sensibilidad a la luz; Tener dificultad para ver bien de noche o necesitar más luz para leer; o ver los colores brillantes atenuados o amarillentos. Causas · El envejecimiento es la causa más común de las cataratas. Esto se debe a cambios normales en el ojo que se producen después de los 40 años aproximadamente. A partir de esa edad, las proteínas normales del cristalino comienzan a desintegrarse. Esto hace que el cristalino se vuelva nublado. Las personas de más de 60 años suelen tener sus cristalinos algo nublados. Sin embargo, puede que no tenga problemas de visión hasta años después. · La mayoría de las cataratas por la edad se desarrollan gradualmente. Otras cataratas se pueden desarrollar más rápidamente, como en las personas más jóvenes o en personas con diabetes. Los médicos no pueden pronosticar cuán rápidamente se desarrollará la catarata de una persona. ¿Es posible retrasar el desarrollo? Proteger los ojos de la luz solar es la mejor manera de hacer esto. Use gafas de sol que filtren los rayos de luz ultravioleta (UV) del sol. También puede usar anteojos normales con una capa transparente anti UV. Hable con su médico para obtener más información. ¿Quién está en riesgo de desarrollar cataratas? Estas son razones por las que puede tener catarata: ·Tener parientes, hermanos, hermanas u otros familiares con cataratas. ·Tener determinados problemas médicos, como diabetes. ·Haber tenido una lesión ocular, una cirugía de ojos o tratamientos de radiación en la parte superior del cuerpo. ·Haber pasado mucho tiempo bajo el sol, especialmente sin gafas de sol que le protegen los ojos de los rayos ultravioletas (UV) perjudiciales. Examen con lámpara de hendidura Su oftalmólogo examinará de cerca la córnea de los ojos, el iris, el cristalino y el espacio entre el iris y la córnea. Con este microscopio especial, el médico puede examinar pequeñas secciones detalladas del ojo, haciendo más fácil la detección de anomalías. Examen de la retina Cuando el ojo se dilata, las pupilas se abren y el médico puede ver más claramente la parte posterior del ojo. Utilizando la lámpara de hendidura y/o un instrumento llamado oftalmoscopio, el médico busca señales de una presencia de cataratas. Su oftalmólogo también buscará señales de glaucoma y otros posibles problemas con la retina y el nervio óptico. Prueba de refracción y agudeza visual Esta prueba evalúa la nitidez y la claridad de su visión. La capacidad de ver letras de diferentes tamaños es evaluada individualmente en cada ojo. ¿Qué debo hacer si me han diagnosticado cataratas? Hágase un examen de ojos cada año si es mayor de 65 años de edad, o cada dos años si es menor. Proteja sus ojos de la luz ultravioleta mediante el uso de gafas de sol que bloqueen los rayos por lo menos un 99 por ciento, y use sombrero. Si usted fuma, deje de hacerlo. Fumar es un factor de riesgo para desarrollar cataratas. Utilice luces más brillantes para la lectura y otras actividades; una lupa también puede ser útil. Limite el manejo nocturno de automóvil, toda vez que comience a ver halos o haya problemas de deslumbramiento. Cuide otros problemas de salud, especialmente la diabetes. Obtenga los anteojos o lentes de contacto apropiados para corregir su visión; cuando sus actividades regulares se vuelvan difíciles de realizar, considere una cirugía de cataratas. Para poder tomar la decisión correcta un torno a una cirugía de cataratas, discuta el procedimiento quirúrgico a fondo con su oftalmólogo, la preparación necesaria y el proceso de recuperación, al igual que los beneficios, posibles complicaciones y costos de la cirugía de cataratas, y otras informaciones importantes. No use gotas u otros tratamientos para los ojos que se anuncien como disolventes o eliminadores de cataratas. No existe prueba alguna de que las cataratas puedan disolverse con gotas para los ojos. Una cirugía de cataratas es la única manera de eliminar las cataratas. Tratamiento Las cataratas pueden extraerse sólo con cirugía. Si los síntomas de catarata no le molestan demasiado, no hace falta removerla. Quizá sólo necesite una nueva receta de anteojos para ver mejor. Debe considerar la cirugía de las cataratas cuando la catarata le impide hacer cosas que quiere o necesita hacer. La cirugía La cirugía de catarata es una operación para extraer el cristalino del ojo cuando este está nublado. La función del cristalino es doblar (refractar) los rayos de luz que entran en el ojo para ayudarnos a ver. Su propio cristalino debe estar transparente, pero cuando tiene catarata se nubla. Tener una catarata puede ser como mirar a través de un parabrisas empañado o empolvado. Las cosas pueden lucir borrosas, nubladas o menos coloridas. La única manera de eliminar una catarata es por medio de la cirugía. Su oftalmólogo le recomendará extraer una catarata cuando le impide hacer cosas que quiere o necesita hacer. Una cirugía de cataratas no restaura la visión perdida a causa de condiciones oculares como la degeneración macular, el glaucoma, o la retinopatía diabética. Durante la cirugía de catarata, se le extrae el cristalino nublado natural y se le coloca un cristalino transparente artificial. Ese cristalino se denomina lente intraocular (IOL, por sus siglas en inglés). Su oftalmólogo hablará con usted sobre los IOL y le explicará cómo funcionan. Los lentes intraoculares vienen en diferentes graduaciones de enfoque, de la misma manera que los anteojos o los lentes de contacto con prescripción. Su oftalmólogo le medirá el largo de su ojo y la curvatura de la córnea. Estas medidas se utilizan para seleccionar el poder de enfoque del lente intraocular. Un lente intraocular (o IOL, por sus siglas en inglés) es un lente artificial pequeño para el ojo. Sustituye el lente natural del ojo, o cristalino, que se extrae durante la cirugía de catarata. La mayoría de los lentes intraoculares están hechos de silicona o acrílico. También tienen una capa de un material especial para ayudar a proteger los ojos de los rayos ultravioletas (UV) del sol, que son dañinos. El lente, o cristalino, dobla (refracta) los rayos de luz que ingresan en el ojo para ayudarnos a ver. El cristalino debe ser transparente. Pero si tiene catarata, el cristalino se nubla. Con una catarata, las cosas pueden lucir borrosas, nubladas o menos coloridas. En la cirugía de catarata se extrae este cristalino nublado y se lo reemplaza por un IOL transparente para mejorar la visión.