El NBA programó 6 partidos

19/02/2018 -

El Nuevo Básquet Amateur (NBA) hará disputar esta noche seis partidos.

Por el Torneo de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Club Antonio Tagliavini, Amigos del Sur vs. Parque Sur A; en El Faro Repuestos BBC vs. Doble HH; en Polideportivo Nº 2, Los Dogos vs. Indumentarias Rafa; en Sportivo Mariano Moreno, Bº Newbery vs. San José; en Club Güemes, Los Gauchos vs. La Fusión.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán Los Flores y Cyac en cancha de Villa Mercedes.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.