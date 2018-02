La emoción de Marcelo de cantar el mismo día que Hugo

19/02/2018 -

Este viernes 23 no será un día cualquiera para Marcelo Toledo. Es que esa misma fecha estará en el Festival del Artesano su amigo y colega Hugo Torres, hijo de Leocadio del Carmen Torres, quien fuera integrante de "Los Manseros Santiagueños", la misma formación que integra el papá de Toledo, Alfredo "Alito" Toledo.

"Estar con Hugo Torres me causa una profunda emoción porque con él, además de ser hijos de "manseros", somos admiradores de "Los Manseros Santiagueños" desde hace muchos años. Con Hugo hemos compartido cosas muy lindas de "Los Manseros", de nuestros padres. Hoy no está el papá de él. De don Leocadio he tratado de aprender muchas cosas porque es una persona que ha dejado un legado importante. Y Hugo es una raíz importante que representa muy bien a su apellido", dijo Toledo a EL LIBERAL.

Tanto Marcelo como Hugo llevan en su alforja la música de sus padres, esas canciones que hablan del amor por su tierra, de esa mansedumbre de la que refieren "Los Manseros" en su repertorio y de esa santiagueñeidad que definió un estilo que por más de cincuenta años hace que la obra de "Los Manseros" trascienda, como también buscan hacerlo Marcelo y Hugo.