19/02/2018 -

En medio de los rumores de crisis con Federico Hoppe, Macarena Rinaldi echó por tierra las versiones que refieren a un posible conflicto y en la mesa de Mirtha Legrand confesó estar enamorada del productor. "Estoy en un momento muy lindo de mi vida", declaró la bailarina, tras confesar que nunca se imaginó una relación con su jefe.

"Yo iba a trabajar y me iba a mi casa. Porque así como soy prolija para el trabajo, lo soy para mi vida y decía ‘acá no mezclo’", explicó la rubia.

Macarena dejó en claro que carecen de fundamentos los rumores que lanzó Mimí, la novia del Tirri, al asegurar que Hoppe se había acercado a Laurita Fernández tras su escandalosa separación con Federico Bal. En ese sentido, Hoppe subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve junto a Macarena.

"Nunca pensé que me iba a enamorar de mi jefe. Es algo que me lo permití y me llevé una gran sorpresa con Fede. No es fácil, él es mi jefe y yo era muy prejuiciosa y me frenaba mucho. Después me relajé y agradezco habérmelo permitido, porque estoy muy bien y construyendo", lanzó Macarena .