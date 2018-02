Ulises bueno y las drogas: "Entré en depresión por la pérdida de Rodrigo"

19/02/2018 -

La visita de Ulises Bueno a Almorzando con Mirtha Legrand en Mar del Plata hizo que sus seguidores se movilizaran para ver el show del cantante en el cierre del programa. Uno de los temas que no esquivó el cordobés fue su lucha contra las adicciones. "Estoy bastante limpio. Es algo que nunca se termina de resolver, es un problema que cada tanto tenés una recaída, un bajón. Pero con la familia y la gente que uno tiene al lado, salís adelante", aseguró Ulises cuando la conductora indagó sobre la enfermedad de la que sigue recuperándose. "¿Necesitabas la droga para salir al escenario?", fue más allá la diva y Ulises confesó que el inicio de sus adicciones estuvo vinculada con la trágica muerte de Rodrigo: "Se había hecho algo rutinario y fue en un momento cuando entré en depresión por la pérdida de mi hermano. Cuando caí en la realidad de lo que había pasado, me bajoneé mucho. Entré por el lado del alcohol y siempre están esos amigos que se acercan y no son los mejores", aseguró. "Estuve con psicólogo y psiquiatra durante un año y medio tratado con medicación. Uno tiene que tratar de ser un ejemplo no sólo como artista, sino en lo personal porque lo que absorbe la gente es lo feo", dijo Ulises.