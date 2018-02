El mejor boxeo volverá recién el 9 de marzo al Coliseo

19/02/2018 -

El boxeo interprovincial volverá al Coliseo el 9 de marzo. Éste es el programa: Hugo Roldán vs. Lucas Dadamo (Rosario) en welter; Sergio Rosales vs. Joel Arena (Mza.) en Ligero. González Latorre vs. Agustín Paterno (Rosario) 57 kg; Iván Cisneros vs. Leandro Soromelo (Rosario), 85 kg; Mariano Velázquez vs. Jonatan Kessel (Rosario), 61 kg; Luis Rosales vs. Álvaro Carabajal, 60 kg; Luis Borges vs. Rodrigo Ruiz (Tuc.), 54 kg y Brian Velázquez vs. F. García Kermes (Tuc.), 60 kg.