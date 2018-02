Audios | Cristina Kirchner: "Que se suturen el orto"

Fotos Nuevas escuchas de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

Hoy 10:39 -

Los fragmentos de las conversaciones forman parte de las escuchas que fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo en el marco de una causa contra Oscar Parrilli por supuesto encubrimiento al narcotraficante Ibar Pérez Corradi.

En uno de los audios que se conocieron el año pasado, Cristina Kirchner trata de "pelotudo" a Parrilli y le pide buscar expedientes sobre Antonio Jaime Stiuso.

Los cortes que Luis Majul difundió hoy en su ciclo pertenecen a llamadas registradas entre junio y septiembre de 2016. La ex jefa del Estado y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dialogan sobre la renovación del peronismo y la fuga de diputados del bloque del Frente para la Victoria.





OP: -Que ponga una panchería con "coso".

CK: -Con Moreno.

OP: -Con Moreno. Sí, sí. Reconoció que tenía una panchería. Y que se afilie al PJ.. Que lo aguanten a él, a Moreno, a todos ahí en el PJ.

CK:- Ay, Dios. tenés razón, es un cocoliche eso.





Insultos

En otro fragmento, Cristina Kirchner insulta a Remo Carlotto, ex diputado nacional, quien había abandonado la bancada del FPV en la Cámara baja junto a un grupo de legisladores del Movimiento Evita que no estaban de acuerdo con defender a Julio De Vido.





CK:-¿Vos viste a Remo Carlotto, el HDP que se fue con los del Evita?

OP: -Sí, forro de mierda. Mirá, ¿vos sabes que yo pienso también que esta 'saranda' nos viene bien a nosotros?





En ese marco, la ex jefa del Estado plantea la necesidad de renovar al kirchnerismo con un grupo de dirigentes "sub 40". "Sí, en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros", le dice el ex funcionario. Cristina y el ex jefe de los espías coinciden en que no deben ir a dar una discusión al interior del PJ.

"Que se suturen el orto. Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco", remarca.





En otra escucha, Cristina y Parrilli comentan una reunión entre el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa, líder del Frente Renovador. El ex funcionario le pide instrucciones:

OP: -¿Vos querés que salgamos a contestarles a estos? No les decimos un carajo, ¿no? Nada.

CK: -¿A quién?

OP: -A estos, a Pichetto, todos estos. No les decimos nada. A los intendentes.

CK: -No.

OP: -A mí me han llamado. Yo me callo la boca y no hablo un carajo.

CK: -No.

OP: -Que hablen, nomás.

CK: -¿Vos te crees que la gente registra lo que dice Pichetto? Y si lo registra, lo registra para putearlo. No. No. Ignorarlos. Al que hay que pegarle es a Massa. Ese sí. Habla bien de Macri por TN y, mal de Macri por C5N, es increíble.

OP:- Es increíble, sí. Doble discurso.

CK: -No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos. No, déjalos.

OP: -Yo me acuerdo de cuando surgió la renovación. Pichetto, Verna, Massa. No eran renovadores, eran del menemismo.

CK: -Pero es que, en realidad. La renovación fue el menemismo. No lo de Antonio Cafiero. Y me parece que hay otra cosa, además, que no se dan cuenta. La renovación era un partido anquilosado, viejo, choto contra lo nuevo, progresista, no neoliberal. Esto es al revés.

OP: - Esto es al revés.

CK: - Es una renovación al revés, este es el tema. Que es lo que me parece que no se alcanza a diferenciar.

OP: - Además, todo proceso tiene una conducción. Acá no hay una conducción. No hay un carajo. Hay una horizontalidad total.





"Menem ganó porque era el mejor; yo quería ir con él", dijo Cristina Kirchner 1:37

CK: - Y Cafiero no conducía tampoco nada.

OP: - No, bueno, pero había más o menos un Cafiero, Grosso, De la Sota más o menos era algo y del otro lado era Menem. Y ganó Menem porque Menem era el que conducía de verdad.

CK: -No, no, no, no. Ganó Menem porque era el mejor, discúlpame. Yo estaba con Menem y tuve que votarlo a Cafiero porque mi marido no quería ir con Menem. Yo quería ir con Menem, discúlpame.

OP: - risas Yo estuve con Cafiero y Ángela con Menem.

CK: -Pero la renovación verdadera contra ese sistema era Menem, no era Cafiero.

OP: - Era Menem, sí.

CK: -Cafiero era el acuerdo con el Alfonsinismo. Y esta renovación, es una renovación NeoMacrista, es un neomacrismo.