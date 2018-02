Walter Montillo: "Tengo un hijo con Síndrome de Down, no una bomba nuclear"

Fotos Walter Montillo y su familia

Tras anunciar su retiro del fútbol, Walter Montillo volvió a la Argentina para jugar en Tigre, pero se lesionó gravemente durante la pretemporada, y ahora se está recuperando.

Sin embargo, hoy tiene una preocupación más importante: las complicaciones para anotar en una escuela a su hijo con Síndrome de Down.

"Tengo un hijo con Síndrome de Down, no una bomba nuclear", se quejó Montillo, ex jugador de San Lorenzo, Universidad de Chile, Morelia, Cruzeiro y Santos en su cuenta de Twitter.

Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear.

Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down",ah no hay mas vacantes!Muy triste @EducacionAR @gcba @EducacionBA — Walter Montillo (@Montil10) 19 de febrero de 2018

El tuit de Montillo hizo mucho ruido y rápidamente recibió el apoyo de cientos de seguidores que condenaron la situación que le toca vivir.

El futbolista de 33 años y su mujer están buscando escuela para Santino Deian y no consiguen vacantes. O como él mismo lo expresó en la red social: le cierran las puertas cuando dice que su pequeño hijo tiene síndrome de down.

"Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down", ah no hay mas vacantes! Muy triste", escribió Montillo, que además arrobó a las cuentas del Ministerio de Educación de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de tener una respuesta y una solución.