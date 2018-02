Fue a trabajar en una panadería y denunció que no la dejaron "tomar agua"

Fotos Panadería en La Plata.

Hoy 16:58 -

Una joven denunció en sus redes sociales que el pasado jueves 15 de febrero se presentó a trabajar en una reconocida panadería de La Plata. Pese a sus expectativas por el nuevo empleo, se encontró con condiciones laborales “esclavizantes”.

Maira, como figura su usuario de Facebook, contó que la llamaron para comenzar un día antes. Ni bien llegó, ilusionada por tener trabajo después de tanto buscar, le dieron el uniforme y comenzaron a enseñarle el oficio, sin antes haber tenido una entrevista con el dueño.

“Trabajamos 8 horas con otra chica nueva. No nos dieron un descanso ni de 10 minutos, no nos dejaban tomar agua. Imagínense el calor que hace dentro de una panadería con los hornos”, contó.

Además, aseguró que cuando pidió comer algo le dijeron que sólo podía tomar un té “sin dejar de atender a la gente”.

Cuando terminó la jornada, cerca de las 22, Maira se acercó al dueño para presentarse y hablar sobre sus condiciones laborales: quería saber cuánto iba a cobrar, cuáles eran sus días de franco y si los horarios eran rotativos, entre otras cosas.

"Vos primero trabajá, fíjate si te gusta y cuando sea el día de cobro te vas a enterar tu sueldo”, le respondió el hombre.

Además, le dijo que durante el primer mes no tendría francos: "Acá no hay descanso ni para tomar un vaso de agua y si yo te llamo a las 10 de la mañana vos te tenés que presentar porque ahora dependés de lo que yo te diga", le indicaron.

Frente a la negativa de trabajar en esas condiciones, el dueño le dijo que no le pagaría el día de trabajo. "Me fui indignada con bronca llena de tristeza. Me vine caminando, descalza, no me daban más los pies de tanto estar parada, de caminar de un lado para el otro ahí adentro", escribió Maira.