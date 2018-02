Elizondo: "Quiero el VAR en la Supercopa Argentina"

Fotos Horacio Elizondo.

Horacio Elizondo, titular de la Dirección Nacional de Arbitraje, expresó su deseo de que la tecnología del VAR le sirva de soporte a la terna arbitral que impartirá justicia en la final de la Supercopa Argentina, en la que se enfrentan Boca y River.

“Es una herramienta muy interesante, seguramente lo de ayer (gol en offside de Morro García) se podría haber solucionado con el VAR. Me encantaría que sobre todo los clubes estén dispuestos a aceptarlos. Me gustaría que la Supercopa se juegue con el VAR, me hago responsable”, aseguró.

En lo que respecta a la terna arbitral, Elizondo manifestó que tiene “tres opciones” y que va a dialogar con los representantes de ambos clubes para acordar cuál será la elegida.

Para evitar sospechas, el éx referí internacional confirmó que no habrá sorteo de árbitros para la próxima fecha y que serán designados a dedo.