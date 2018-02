El Frente Renovador pidió que actúe un fiscal en el caso

20/02/2018 -

Dirigentes del massista Frente Renovador pidieron que actúe un fiscal y no la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en el caso de Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario general de la presidencia que no declaró su participación en una empresa que tuvo U$S 1,2 millones en una cuenta en Andorra.

La jefa de bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó: ‘Estamos en presencia de la posible comisión de un delito. Debe actuar un fiscal, no Laura Alonso. Basta de circo para evadir los temas de corrupción que los involucran. ¿Cambiemos?’.

Por su parte, la diputada Carla Pitiot manifestó: ‘Díaz Gilligan se suma a la lista de funcionarios del gobierno que ocultaban cuentas’.