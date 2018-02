Nuevas escuchas telefónicas de la expresidenta con insultos a Stolbizer

Fotos REVELACIÓN. Las escuchas judiciales investigan al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi.

Nuevas escuchas telefónicas judiciales entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner y su ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, tomaron estado público, en las que la senadora cuestiona la supuesta renovación del partido e insulta a la dirigencia peronista y a la ex legisladora aliada del massismo Margarita Stolbizer.

En un tramo del nuevo diálogo difundido, la ex presidente se reivindicara como menemista: ‘En la interna del PJ (de 1988) ganó (Carlos) Menem porque era el mejor. Yo estaba con Menem porque era el mejor, y tuve que votarlo a Cafiero, porque mi marido estaba con Cafiero. A mí me fascinaba Menem, pero como soy orgánica no lo pude votar. Pero la renovación contra ese sistema era Menem. Esta renovación, (refiriéndose a la actualidad del peronismo) es un neomacrismo’.

Las nuevas conversaciones con Parrilli, fueron registradas el 24 de junio de 2016 y fue reproducida en su totalidad por el periodista Luis Majul en su programa de la radio Berlín (emisora online), donde la ex jefa del Estado, acusa a varios dirigentes políticos.