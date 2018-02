Dirigentes y militantes saludaron a la expresidenta

20/02/2018 -

A través de las redes sociales, dirigentes, militantes, diputados nacionales y ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner publicaron en las redes sociales emotivos saludos a la ex presidenta, quien ayer cumplió 65 años.

"Feliz Cumpleaños querida Cristina! Un abrazo especial en este día", escribió en su cuenta de Twitter el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

También, el ex titular de esa bancada Héctor Recalde le dedicó a la ex presidenta un emotivo saludo a través de esa red social: "Cristina Cumple .... y dignifica", publicó el ex diputado mediante Twitter, al igual que otros referentes del kirchnerismo a nivel nacional.