La NBA Santiagueña hará disputar cuatro encuentros

20/02/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos de los torneos organizados por la NBA Santiagueña.

Por el Torneo Amateur de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Polideportivo Nº 2, Armonía Básquet vs. Premiun Gym; en Villa Constantina, Sport Line vs. Amigos del Básquet; en Mariano Moreno, Los Halcones vs. Clasificados en Santiago.com.

Por el Torneo de Primera, Juveniles de Huaico Hondo y La Villa se enfrentarán en el Club Huaico Hondo.

La NBA Santiagueña convocó para mañana a las 21.30 a los delegados de los equipos participantes para una reunión conjunta con los árbitros en la sede de Alsina y Granadero Saavedra.