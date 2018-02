Higuaín: "Gracias a todos, volveré pronto"

20/02/2018 -

El delantero Gonzalo Higuaín, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a los 15 minutos del partido que Juventus le ganó a Torino por 1 a 0, dijo en las redes sociales que ‘volveré pronto y festejaré con ustedes, los que me quieren’.

En su cuenta de instagram, el ‘Pipita’ señaló: ‘Agradezco a todos, compañeros de equipo, amigos, hinchas, gente que no te conoce pero que te quiere bien. Gracias a todos de corazón’ y agregó que ‘Volveré pronto y festejaré con el equipo y con todos ustedes; Quiero agradecer a todos los que me escribieron y se preocuparon por mi’. Según el cuerpo médico de Juventus, Higuaín sufrió un ‘trauma contusivo -distorsivo’ en el tobillo sin especificar el tiempo de recuperación del ex jugador de River, Real Madrid y Napoli.

El atacante del seleccionado argentino, de 30 años, fue reemplazado por el italiano Filippo Bernardeschi en el clásico de la ciudad de Turín, por la 25ta. fecha de la Liga italinana, que una vez más se adjudicó ‘la vecchia signora’.

En tanto, Juventus confirmó en su página oficial que la lesión se produjo a raíz de un esguince en el tobillo cuando intentó sortear al arquero rival, Salvatore Sirigu.

Por lo pronto, se estima que el jugador no estará presente en el cotejo revancha por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante Tottenham, de Inglaterra, previsto para el 7 de marzo en Londres.