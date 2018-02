El arquero Sara estará inactivo dos semanas

Fotos BAJA. El golero rafaelino Guillermo Sara no podrá ver acción al menos por dos semanas, a causa de una enfermedad reumática.

20/02/2018 -

El arquero de Boca Juniors, Guillermo Sara, sufre gonalgia en la rodilla derecha y estará inactivo, al menos, por dos semanas, según informó ayer el cuerpo médico del plantel tras la resonancia que se le realizó en un centro de estudios porteño. La gonalgia es una enfermedad reumática frecuente y una de las causas de consulta al reumatólogo.

Como Sara no sufre una lesión seria, Boca no podrá pedir ante la AFA el recurso que lo habilita a incorporar un nuevo arquero. Por esta molestia, el rafaelino Sara, de 30 años, no estuvo el domingo en el banco de los suplentes en el triunfo sobre Banfield por 1-0, por la 16ta. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

Tras el día libre de ayer, el plantel se entrenará hoy desde las 9.30 en Casa Amarilla. Boca recibirá el domingo a partir de las 19.15 a San Martín, por la 17ma. fecha.