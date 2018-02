Alonso, indignado: "La orden viene de arriba"

20/02/2018 -

El ídolo de River, Norberto Alonso, salió a expresar su bronca por los últimos errores arbitrales en contra del equipo de Gallardo. Además de señalar que el Gobierno de Macri beneficia a Boca, denunció: ‘Quieren que River llegue golpeado a la Supercopa Argentina. Igual, les vamos a ganar’.

‘Algunos árbitros se equivocan a propósito en contra de River. El del domingo fue clarito... El penal de Pratto se vio de todos lados’. Norberto Alonso explotó luego del arbitraje de Jorge Baliño en el 2-2 ante Godoy Cruz. Un rato después de que D’Onofrio sembrara más suspicacias (‘nos podrán golpear, quebrar jamás’), el Beto expresó una teoría conspirativa en contra del Millo.

Pero el Beto no se quedó ahí. Además, apuntó contra Mauricio Macri. ‘La orden de perjudicar a River viene de arriba’, dijo. Consultado sobre si se refería al Presidente de la Nación, respondió: ‘Sí, puede ser, pero todo vuelve. En el 2019 hay elecciones. El es hincha de Boca, nada más. Gobierna para Boca, nada más... A Menem no lo vi nunca levantar el teléfono. A Macri no lo vi, pero te das cuenta. Lo conozco’, lanzó el "Beto".