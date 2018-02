Defederico, separado de manera "definitiva" de Cinthia

20/02/2018 -

Matías Defederico confesó que se separó de Cinthia Fernández. El futbolista dijo que es "definitivo" y agregó: "La charla final fue la semana pasada. Ya más tranquilos. Hablamos sentados en la cama y lloramos los dos". En tanto, la bailarina resaltó: "Me molesta que él hable por los dos, de lo que yo siento. Yo no voy a hacer lo mismo que él. No voy a pelearme. No estoy de acuerdo con que se siente a hablar en el programa. Yo necesité que se siente ante las cámaras cuando todo el país decía que era una cornuda y no lo hizo".