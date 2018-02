Awada, su familia y la sexualidad

20/02/2018 -

"Nai" Awada aclaró luego del revuelo mediático que se generó tras manifestarse dolida por no recibir saludos de cumpleaños por parte de su familia.

"Antes pensé que era sólo por una cuestión política, pero está claro que tienen una cuestión con cómo soy yo, mis valores, mi educación, ellos no aceptan mi sexualidad ni mi forma de ser", dijo en declaraciones a una emisora porteña.

Awada, consideró que "me hace ruido que me hayan dejado de hablar sólo por mi postura política, además yo nunca hablé de cuestiones personales porque puedo estar de acuerdo o no, pero los quiero un montón".