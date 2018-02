Dany Hoyos lleva al Artesano su "Cuerpo sin alma"

20/02/2018 -

Son tiempos de gloria para Dany Hoyos. El cantante guarachero santiagueño ha comenzado a cosechar los frutos que ha sembrado a lo largo de más de treinta años de trayectoria. Siempre innovador, ha buscado dejar una huella en lo que hace.

Y lo viene logrando no solamente por haber llevado su estilo por distintas partes de la Argentina sino también por cantar en escenarios no convencionales al género que lo encumbró.

Lo hizo en el teatro 25 de Mayo cuando formó parte de “Los Bony’s” y hoy, en su etapa con “La Pasión” lo sigue haciendo y en los escenarios vinculados con el folclore.

Estuvo en el XXVII Festival Nacional de La Salamanca (La Banda) y en el Festival del Quebracho (Tintina). Y, este jueves 22, subirá al del Festival del Artesano, en Villa Ojo de Agua.

En la noche inaugural de la edición 2018 de esta muestra organizada por el municipio de esa ciudad del sur santiagueño, Dany Hoyos compartirá escenario con La Beriso, La Barra y Mala Junta.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el artista nacido en Clodomira habló de este tiempo de gloria, de confirmación de su música y de expansión en los tablados que quizás jamás imaginó estar.

“Es un honor para mí estar en el Festival del Artesano y el mismo día que esos “monstruos” de la canción como lo son La Beriso y La Barra. Estoy orgulloso y agradecido con los programadores de los festivales que me hayan convocado”, destacó Hoyos a EL LIBERAL.

Así como lo hizo en los de La Salamanca y del Quebracho, en el Artesano no solamente interpretará los temas de “Cuerpo sin alma” sino también la mayoría de sus éxitos.

Dany remarcó que en lo que va del 2018 ha tocado en la mayoría de los festivales más importantes de la provincia.

“Los empresarios de los festivales, que realmente son grandes y hacían hincapié en el folclore, han decidido incorporar nuestro estilo musical, que es la guaracha, la verdad que me sorprende y me pone feliz. He luchado tantos años para que la guaracha sea cultura y hoy ha dado sus resultados. Que me convoquen a estos festivales me da mucho gusto y me siento satisfecho por el reconocimiento que tiene la guaracha por todos los empresarios y por todo el público”, destacó Hoyos.

Nuevo disco

Hoyos acaba de editar “Cuerpo sin alma”, el séptimo disco en su condición de solista. “Es un material que contiene doce canciones en el que, de alguna manera, he realizado un tributo a estos colegas talentosos, ya fallecidos, como Gary (interpreta “Déjala que es mala”) y Sebastián (“La reina de la mentira”). También he grabado temas de Cacho Castaña (“Con quién estás”). En vida le hago un tributo a Cacho Castaña”, contó.

Con nueve músicos en el escenario (“es una banda muy bien compuesta, con músicos profesionales” destacó Dany), sigue recorriendo el país, revalidando títulos que obtuvo en estos 32 años de trayectoria artística.