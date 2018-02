Hoyos lleva al Artesano su "Cuerpo sin alma"

20/02/2018 -

S on tiempos de gloria para Dany Hoyos. El cantante guarachero santiagueño ha comenzado a cosechar los frutos que ha sembrado a lo largo de más de treinta años de trayectoria. Siempre innovador, ha buscado dejar una huella en lo que hace. Y lo viene logrando no solamente por haber llevado su estilo por distintas partes de la Argentina sino también por cantar en escenarios no convencionales al género que lo encumbró. Lo hizo en el teatro 25 de Mayo cuando formó parte de "Los Bony’s" y hoy, en su etapa con "La Pasión" lo sigue haciendo y en los escenarios vinculados con el folclore.