20/02/2018 -

James Blunt visitará Buenos Antes en el marco de su gira 2018 por Sudamérica. El show tendrá lugar este sábado 24 en el Estadio Luna Park. El cantante británico presentará "The After Love", su último álbum, que cuenta con las colaboraciones de músicos como Ed Sheeran, Ryan Tedder de One Republic y Robin Schulz.