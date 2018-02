Video | Diego Díaz contra "Pollo Vignolo": "Te hubiese gustado jugar en primera, ¿no?"

Fotos Video | Diego Díaz contra "Pollo Vignolo"

Después de que el Sebastián "Pollo" Vignolo hablara de "ex jugadores que estuvieron 10 minutos en los medios y se piensan que pueden hablar", el periodista Diego Díaz contraatacó en su programa en TyC Sports y lo acusó de mentir sobre el equipo del cual es hincha.

"Este de All Boys y de River, así como otros son de All Boys y de Boca. Algunos hacen el maquillaje pero bueno", comenzó el ex futbolista. "Te hubiese gustado jugar aunque sea 9 minutos en primera, ¿no?", lanzó después Díaz, mientras los panelistas estaban sorprendidos.