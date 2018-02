Fotos Buenos Aires: retiran vagones por tener material cancerígeno

20/02/2018 -

Los vagones de subtes correspondientes a los modelos CAF, serie 5.000 y 2.000, adquiridos por el gobierno porteño en 2011 a Madrid y que hoy funcionan en la Línea B, tienen amianto.

Como medida preventiva, Sbase y Metrovías sacaron de circulación las tres formaciones CAF 5000 que circulaban en la Línea B", informaron desde la sociedad estatal Subterráneos de Buenos Aires. En las dos metrópolis el asbesto es una sustancia prohibida desde 2001.

Según el comunicado porteño, desde Sbase exigieron "al metro español que confirme la presencia de este mineral en las formaciones compradas en 2011 para hacer frente a la extensión de la línea (B), las necesidades de renovar el material rodante y la mejora de la frecuencia".

Te puede interesar: "La Anses sólo brindará atención con turnos para mañana"

Para evitar el pánico, aclararon que "este componente no representa riesgo para los pasajeros ni para los operarios si no es manipulado" y que la frecuencia de la B "no se verá afectada" en tanto se trata de tres formaciones sobre un total de 27, que hacen el recorrido entre las estaciones Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas.