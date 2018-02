FÚNEBRES | 21 de Febrero de 2018

Hoy 02:38 -

Fallecimientos

- Martín Paz (La Banda)

- Marta Isabel Sterling

- Víctor Manuel Dorado

- Víctor Alfredo Albornoz (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANRÍQUEZ DE GALVÁN, NELY ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus hermanos de la vida, amigos y vecinos. Cecilia Argañarás, Mario López y sus hijos Ana y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, RAMÓN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Su esposa Gabriela Soria, sus hijos Claudio, Horacio, Marcelo, Valeria, Belén y Gabriela, sus nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. 421-9787.

CISNEROS, RAMÓN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. "Yo soy la resurreccion. El que cree en mí, aunque muera, vivirá" (Juan 11-25). Julia Sosa, sus hijos María Julia Milki y Ricardo Montenegro, sus nietos Maria Candelaria y Augusto Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Belén y demás familiares en este difícil momento.

DORADO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su esposa Blanca Juárez, sus hijos Claudia, Ernesto, Fabiana, Cintia, Natalia, Mauro, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en hs de la tarde en cementerio Vuelta La Barranca. COBERTURA CARUSO CÍA ARG. DE SEGURO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GÜINO DE PAZO, NORMA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18, en Paraná, Entre Ríos|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculada Dra. Güino, Adriana María Lucía, hermana política del Dr. Herrero Raúl Ángel y tía de la Dra. Herrero Güino Marcia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÜINO DE PAZO, NORMA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18, en Paraná, Entre Ríos|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su colega Dra. Güino, Adriana María Lucía, hermana política del Dr. Herrero Raúl Ángel y tía de la Dra. Herrero Güino, María. Ruega oraciones en su memoria.

GÜINO DE PAZO, NORMA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18, en Paraná, Entre Ríos|. C.P.N. Manuel Héctor Alvarez, Dra. Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia y sus respectivas familias, acompañan en este momento de dolor a su hermana Dra. Adriana.

GÜINO DE PAZO, NORMA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18, en Paraná, Entre Ríos|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Maria de los Angeles Anauate, Alfredo A. Guerra, sus hijos Evangelina y Alejandro., Acompañan en oracion a la Dra. Adriana Guino y su flia. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

GÜINO DE PAZO, NORMA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18, en Paraná, Entre Ríos|. Señor reccibela en tu Reino y que su alma descanse en paz. C.P. Alfredo Guerra., .P. Carlos Fernandez., C.P. Pablo Abdala., C.P. Lizzi Robinson, Juan Jose, Mariana, y Gabriela, acompañan a la Dra. Adriana Güino y su flia. con oraciones.

RAIMUNDI DE JIMÉNEZ, ESILDA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus ex-compañeros de trabajo de la Dirección General de Catastro de la Provincia, profesionales, técnicos, administrativos y de maestranza participamos con profundo dolor el fallecimiento "Negrita", acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria.

SORIA, LASTENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/18|. "Bienaventurados los Misericordiosos porque ellos veran a Dios". Chini Habra Fernandez y flia., participa con mucho pesar su partida terrenal y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, LASTENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/18|. Oscar Sterling y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su amigo Tossi Cisneros y ruegan oraciones en su memoria y la pronta resignación de su querida familia.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 20/2/18|. Existe un hogar mas allá del sol, hogar dulce hogar. Sus hijos Sergio Augusto y Sofía, Agostina, su madre Clara I. Ruiz, sus hermanos Sergio Humberto y Ana Cristina Gómez, sus hijas Florencia, Soledad y Martina, Orlando, Andrés y Carolina Coronel, sus hijos Lautaro, Facundo y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus hijos Agusto, Sofía, su madre Clara, hnos. Sergio, Andrés, hijos pol: Cristina, sobrinos, Florencia, Soledad, Martina, Lautaro, Facundo, Victoria participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo P. L. Gallo 330. SERV. IOSEP Y ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 20/2/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano Andrés, Carolina y sobrinos Lautaro, Facundo y Victoria, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "Señor concédele un lugar junto a ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su tía Niní, sus primos Claudia y Federico y sus sobrinas Ximena y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus tíos Noemí Sterling y Alfredo Alfano, sus primos Alfredo y Patricia, sus sobrinos Alfredo y Maria Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su tía Nori, sus primos Belén y Jesus y su sobrina Juli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te pñroteja con su mirada". Su tía Marta Corral, sus primos José, Silvana, y su ahijada Romina con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "Señor ya esta ante ti recíbela en tu Reino". Te llevaré siempre en mi corazòn. Su tía Niní, sus primos Claudia A., y Sergio Yorbandi con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su tía Graciela Sosa y sus primos Mariana y flia., Ricardo y flia., Leandro y Matias., participan con dolor esta irreparable perdida y acompañan a su madre, hnos. e hijos en su dolor, y para ella pedimos que brille la luz que no tiene fin.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus tíos Pelusa y Armando, Catin, Norita y Evelina Ruiz, participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su tía Moni de Saad, sus hijos Stella Maris, Walter Raúl y Pedro Isas con sus respectivas familias. Ruegan por el eterno descanso de su alma y piden al Altísimo pronta resignación para sus hijos madre y hermanos.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Acompañamos en el dolor a nuestros amigos; Ariel Herrera, Fabiana y sus hijos Matias y Camilia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus amigos Mady, Piky y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "Señor ya esta ante ri, recíbela en tu Reino". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Augusto en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Graciela Ruiz de Manfredi, sus hijos: Carlos y Mónica, Dante y Karina, Pablo y Silvia y sus nietos: Josefina, Guillermina y Lautaro; Lourdes, Octavio y Emilia y Rosarito, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Martita y elevan oraciones en su querida memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Los ex- compañeros de su hermano Andrés, Promoción 1992 del Colegio San José, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Silvia Inés Alfano y César Daniel Tragant participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. José Rosatti, Fernanda Gómez y sus hijos Dolores, Luca y Nicolás, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Ricardo Afur y Eugenia Gómez y sus hijos Agustina, Luciana y Franco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 20/2/18|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina y sus hijos Javier, Ezequiel, Sebastian, Florencia y Santiago, participan con gran tristeza el fallecimiento de su amiga Marta y acompañan a la flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Lucía Isabel Coronel, Mario Alberto Sialle e hijos Martín y Marcia Rodini; Alfredo y Cristina Avendaño; José y Cintya Aiassa participan con profundo dolor el fallecimiento de Martita y acompañan a su familia en este momento de pesar.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Eduardo Gómez y Margarita Rizzi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Cristian Gómez, Eugenia Cabanillas y su hija Laurencia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Daniel Rizo Patrón, Olga Giménez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Martita y acompañan a su madre Clarita, sus hijos y sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Betty Leiva de Coronel y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Mariano Gómez, Soledad Zubcic y su hijo Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Carlos Auat y flia., participan con dolor la pronta partida de la hija de su amiga Sara de Sterling y acompañan a la flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Amigos de su hijo Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Lo acompañan sus amigos de siempre en este difícil momento; Agustin Acosta, Eugenia Durgam, Matias Godoy, Noelia Silva, Mariana Machin y Rafaela Gamba. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. El Departamento de Lengua Extranjera de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento de la profesora y ruegan una oración en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su amiga Sandra Juárez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Silvina García, su esposo Diego Pérez Carletti, sus hijos Agustin, Joaquin y Valentina, acompañan a su amigo Andrés y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. María Aglae Cremaschi, Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta acompañan espiritualmente a Gino en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALBORNOZ, VÍCTOR ALFREDO (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su esposa Gerónima Cisnero, sus hijos Cristina, Claudia, Víctor, Miguel, hijos pol. Daniel, nietos Julieta y Mía part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 15. Casa de duelo Av. Belgrano 532 (SV Nº 1) SERV. UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARIAS, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Su sobrino Marcelo Cornejo, Claudia Rosales, Marcela Cornejo, Jesus Rodrigo Cornejo, Milton Daniel Cornejo, Maria Rosa Cornejo, Fernando Ibañez, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio de Beltrán. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ, MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Participan en su memoria. Su esposa Rosa Chávez, su hijo Martín Rafael, nietos, amigos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Sus hijos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Localidad de Sachayoj. Dpto. Alberdi. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata. 421-9787.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. "Dale el descanso eterno Señor". José Valles y María Mercedes acompañan en estos momentos de tristeza a su hija Lia y a su nieta Marisa Pereyra.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Las amigas de su nieta Marisa: Silvia Hernández, Maria Herrera, Maria Antonia Bravo, Maria Rosa y Graciela, acompañan con tristeza la partida de la abuela. Pedimos una oración en su querida memoria.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Norma Nélida Vallés e hijos acompañan a Marisa y familia en estos momentos de dolor.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Sara Isabel Fiad e hijos acompañan a la querida Marisa en estos momentos de profunda tristeza.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

NAVARRO DE VILLALBA, P. PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Al cumplirse 1 año de tu partida. Te seguimos recordando con el mismo cariño y amor de siempre. Tus hijos Juan Carlos, Peggy, Horacio y Ester, hijos politicos Monica, Carlos, Rosa y Carlos, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

GONZÁLEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/18|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. Sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse seis meses de su fallecimiento para rogar por el eterno descanso de su alma.

LUNA CÁNDIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hermano Raúl Luna, su esposa Paula, sus hijos Lorena, Maira y Belén invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en parroquia Inmaculada Concepción de Frías, para rogar por su descanso en paz, al cumplirse el primer aniversario de su partida. Frías.

LUNA CÁNDIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su sobrina Lorena, su esposo Dany y sus hijas Emilce, Sofía y Victoria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción para rogar por su eterno descanso. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Dejaste en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario, tu recuerdo vive eternamente entre nosotros". Tu hija Lourdes, tus hermanos Beto, Negro y Raúl invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino de Dios.