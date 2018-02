Aranguren exhortó a la sociedad de Chubut a debatir el desarrollo minero

Fotos INTERÉS. Aranguren se interesó en el reservorio de plata, propiedad de la compañía Pan American Silver Argentina, que se encuentra sin explotar.

21/02/2018 -

El ministro de Minería y Energía de la Nación, Juan José Aranguren, exhortó a la sociedad y a la dirigencia política de Chubut a que debatan el desarrollo del sector minero, al encabezar en la localidad chubutense de Telsen el acto de presentación del proyecto ‘Navidad’.

Se trata del reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la compañía Pan American Silver Argentina, que se encuentra sin explotar y por el que se prevé una inversión de hasta 1.000 millones de dólares, aunque es resistido por varios sectores de la provincia.

"Desde el Gobierno nacional no venimos a imponer nada, no queremos imponer nada, no debemos imponer; sólo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera, porque la única manera de generar puestos de trabajo es con inversión y la minera es una", dijo Aranguren.

Señaló que "incluso el radicalismo, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, tiene una postura contraria a la actividad a punto tal que su convención declaró el no a la minería y es respetable; nosotros creemos que se puede hacer una minería responsable y para eso hay que convencer y ofrecer información".

"En la democracia -agregó- se avanza con el debate, quien dice si o no debe explicar por qué tiene esa postura, y estamos convencidos de que están dadas las condiciones para encarar un debate, que puede durar el tiempo que sea necesario para generar confianza".

Aranguren insistió que "Chubut) es responsable de la administración de sus recursos naturales, y si la provincia decidiera generar una audiencia pública vamos a participar".