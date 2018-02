Asesinan a una mujer de 30 cuchillazos cuando atendía una verdulería y sospechan de su pareja

21/02/2018 -

Una mujer —que el pasado sábado— recibió alrededor de 30 cuchillazos cuando atendía una verdulería en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca murió en las últimas horas de ayer y se investiga por el hecho tanto a su ex pareja como a otros sospechosos, entre ellos un hombre que poco después del crimen tuvo un accidente de tránsito y huyó. Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando Sandra Arbilla (31) concurrió a su trabajo. Alrededor de las 15, Arbilla -que hacía una semana que trabajaba en la verduleríase encontró con el dueño, su esposa y un compañero con el que cambiaba el turno, pero a partir de las 15.15 se quedó sola en el local. Cerca de las 17, un vecino que fue a comprar la encontró tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre y con gran cantidad de cortes en todo el cuerpo, por lo que el crimen se cometió en esa franja horaria. Cuando la Policía concurrió al lugar y tras las primeras averiguaciones de rigor, se estableció que en la caja registradora faltaban 700 pesos, por lo que en principio se abrió una causa por ‘robo agravado seguido de lesiones graves’. No obstante, luego se determinó que la cartera de la víctima estaba en el lugar y que adentro había una billetera con dinero, un teléfono celular y dos entradas para un recital al que había ido la noche anterior con su madre, por lo que la hipótesis del robo comenzó a desvanecerse. Entonces los investigadores se enfocaron en la ex pareja de Arbilla, quien según declaraciones recibidas era "muy celoso" y había amenazado con matarla si iba a ese show.