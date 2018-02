Un estudio revela que menores de 20 años se vuelcan a consumir viagra

21/02/2018 -

En los últimos años cada vez más adolescentes menores de 20 años se vuelcan al consumo de drogas para la disfunción eréctil, de forma recreativa.

El consumo de productos para las disfunciones sexuales creció en el país exponencialmente desde 2012. Y una franja de esos consumidores son los menores de 20 años. Pero, ¿qué es lo que lo lleva a recurrir a la famosa pastilla azul? Varios especialistas explican el fenómeno.

Según un estudio realizado en 2010 en estudiantes de medicina de la Argentina, alrededor del 20% de los varones jóvenes alguna vez las consumió para saber qué se sentía, para durar más, para recuperarse más rápido o solamente como algo lúdico.

Estas drogas, llamadas inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, el tadalafilo o el vardenafil, son útiles en el tratamiento de la disfunción eréctil, en adultos. Pero, ¿qué es lo que buscan los adolescentes que no tienen problemas de este tipo al consumir la famosa pastilla azul?

El doctor Adolfo Casabé, encargado del Sector Medicina Sexual Masculina de la División Urología del Hospital Durand de Buenos Aires y uno de los autores del mencionado estudio, en diálogo con Popular, destacó que "sólo el 1% de las consultas por disfunción eréctil ocurren en menores de 20 años, en cambio el número se eleva casi al 5% cuando hablamos de menores de 30 años". Por lo general, las consultas se deben a factores emocionales, muchas veces acompañados de eyaculación precoz.

Disfunción reales

En tanto, el doctor Jonathan Finkelstein, urólogo y andrólogo del Hospital Rivadavia y del Cemic, dijo: "Son pocos los pacientes adolescentes que tienen disfunción reales por causa orgánica. Por lo general, son pacientes que vienen con mitos, leyendas. No conocen su cuerpo ni el de su pareja. Y a esto se suma al aumento de la pornografía, que termina generando un condicionamiento en ellos que tienen sus experiencias sólo masturbándose".

Según contó el médico, "los parámetros están muy contaminados por los medios, la pornografía, las novelas que muestran que hombres y mujeres pueden tener 3, 4, 8 relaciones sexuales en una noche, una detrás de otra, con gran rendimiento. Y todo eso, en un joven que está descubriendo la sexualidad, genera diferentes choques con la realidad".

Sin embargo, hay una gran cantidad de adolescentes que se vuelcan a este tipo de drogas en busca de recreación, lograr una buena performance y obtener una respuesta rápida dejando de lado el costado erótico. Es decir, no buscan suplir ninguna carencia física sino que lo toman "por las dudas" o "para ver cuánto aguantan".

"Quieren tener una respuesta instantánea y obviamente esto no siempre se lleva bien con la parte personal y el erotismo. Entonces quieren asegurarse que con una pastillita van a responder de forma inmediata. La gran mayoría de disfunciones sexuales en los adolescentes son por causa psicológica", precisó el doctor Edgardo Becher, médico del Servicio de Urología, del Hospital de Clínicas "José de San Martin".

Según explicó el especialista, la clave para los adolescentes pareciera estar en encontrar un estimulante que actúe rápido y así asegurarse además un mejor rendimiento sexual.

"Pero a veces este simplismo y no buscar el estímulo erótico tienen el efecto contrario y le pasa al revés. Se desestimula porque no encuentra esa respuesta inmediata porque quizás no está bien relajado o no se supo entregar a la situación o no llegó a preparar el momento y le dedica todas las expectativas a la medicación", puntualizó el profesional.