CSKA Moscú y Estrella Roja van por los octavos

21/02/2018 -

CSKA Moscú de Rusia y Estrella Roja de Serbia, que en el partido de ida empataron sin goles, definirán hoy en la capital rusa al primer clasificado de los octavos de final de la Liga de Europa a partir de las 14, hora argentina.

La revancha de los 16avos. de la Liga de Europa continuarán mañana con: Milan de Italia (3)-Ludogorets de Bulgaria (0); Villarreal de España (1) vs. Lyon de Francia (3); Braga de Portugal (0)-

Olympique de Marsella de Francia (3); Ostersunds de Suecia (0)-Arsenal de Inglaterra (3); Viktoria Pilsen de República Checa (1) vs. Partizan de Serbia (1); Salzburgo de Austria (2) vs. Real Sociedad de España (2); Leipzig de Alemania (1) vs. Napoli de Italia (3); Athletic Bilbao de España (3) vs. Spartak Moscú de Rusia (1); Atlético Madrid de España (4) vs. Copenhague de Dinamarca (1).

Lazio de Italia (0) vs. Steaua Bucarest de Rumania (1); Zenit de Rusia (0) vs. Celtic de Escocia (1); Atalanta de Italia (2) vs. Borussia Dortmund de Alemania (3); Lokomotiv de Rusia (3) vs. Niza de Francia (2); Dinamo Kiev de Ucrania (1) vs. AEK de Grecia (1); Sporting Lisboa de Portugal (3) vs. Astana de Kazajistán (1).