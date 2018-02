Prohíben el uso de pañales de una marca por fallas de calidad

Fotos PELIGRO. La Anmat asegura que estas faltas implican un "riesgo sanitario" para la población.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso y la comercialización de "todos los productos absorbentes" fabricados por la firma Descartables Nochísimo S.A. "en todos sus lotes", ordenó el recupero de los productos del mercado, suspendió la habilitación de la empresa como "elaboradora e importadora de pañales para niños y adultos", e instruyó sumario sanitario tanto a la firma ‘y a quien resulte ser su director técnico’ por ‘fallas de calidad’ que implican ‘riesgo sanitario’. La disposición 1540/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se adoptó tras detectar una serie de incumplimientos a la legislación vigente. Algunos de ellos son: la empresa no posee ensayos de materias primas de ninguno de los lotes desde su habilitación; no posee ensayos de productos terminados de ninguno de los lotes desde su habilitación; no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad documentado; no posee ensayos microbiológicos de materias primas de ninguno de los lotes desde su habilitación; no poseen registros de limpieza de los depósitos, ni de las áreas productivas; los productos terminados se encuentran identificados con número de lote, aún así no se puede realizar la trazabilidad de los productos fabricados ni la rastreabilidad de los productos hasta el destinatario ya que en las facturas y remitos no poseen número de lote. Además, los registros de producción no cuentan con la firma de los responsables de liberación y no se identifica al responsable de los ensayos físicos de los productos; la empresa archiva sus registros de producción por un período de dos años aproximadamente; el representante legal de la firma manifiesta que desde el 2014 no se implementa ensayos ni registros de producción; y durante la recorrida de las instalaciones se pudo verificar que el sector productivo se observaron planillas de producción sin número de lote: y se encontraban productos terminados en el mismo sector que sí estaban identificados con número de lote, lo que da cuenta que no se puede corroborar que la firma cumpla con la debida identificación de los mismos y con el criterio de homogeneidad de lote.