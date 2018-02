¿Está contaminada el agua en la Argentina?

21/02/2018 -

Estas infecciones son poco frecuentes. Ocurren principalmente durante el verano.

En Argentina, hasta ahora, no se había reportado ningún aislamiento de Naegleria ni del medio ambiente ni casos humanos. "Es el primero, lo que no indica que no pudo haber habido otros. Podría haber habido casos en el Litoral, de Santa Fe a la derecha", explica a Clarín, Sixto Raúl Costamagna, expresidente de la Asociación Parasitológica Argentina, principal fuente del informe difundido por la Isid

Ante la consulta de si es posible que haya este tipo de amebas en el Río de la Plata, y que pudieran afectar a quienes se bañan en Costanera Norte o en Tigre, Costamagna responde: "Hay que buscarlas, nadie las buscó. Nunca se las mencionó en Argentina’. Agrega que a este tipo de enfermedades parasitarias se las llama "desatendidas" y que "de esto no se habla".