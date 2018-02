Nicolás Avellaneda inicia esta noche la defensa del título ante Belgrano BBC

Fotos CANDIDATO. Nicolás Avellaneda mantiene la base del año pasado.

Nicolás Avellaneda iniciará la defensa del título de la categoría Mayores esta noche, cuando enfrente a Belgrano BBC, en el partido más relevante entre los programados por la Asociación Capitalina.

El partido, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2018, se jugará en cancha de Belgrano, desde las 22, con el arbitraje de Eric Páez y Ángel D’Anna. Previamente, desde las 20.30, se enfrentarán en Cadetes.

Otro de los partidos importantes de la jornada será la presentación de los Cadetes de Olímpico, últimos campeones, enfrentando a Juventud BBC, en el Vicente Rosales.

Esta noche se cumplirá la siguiente programación: Belgrano vs. Nicolás Avellaneda, en Cadetes (Páez y Nocco) y Mayores (Páez y A. D’Anna); Olímpico vs. Juventud, en Cadetes (Carrillo y López) y Mayores (Carrillo y Vázquez); Tiro Federal vs. Independiente, en Cadetes (Mukdsi y A. Barraza) y Mayores (Mukdsi y S. Barraza); Quimsa vs. Jorge Newbery, en Cadetes y Mayores (Montoya y Herrera); Huracán vs. Red Star, en Infantiles (Sánchez y Aliaga) y Juveniles (Díaz y Abdala).

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.