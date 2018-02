Regatas, sede de las semifinales

21/02/2018 -

Regatas Corrientes organizará el segundo cuadrangular de semifinales de la Liga de las Américas de Basquetbol, luego de la confirmación de la Fiba.

El conjunto "remero" será anfitrión del mini certamen que se jugará en el estadio José Jorge Contte el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de marzo.

Sus rivales serán Guaros de Lara (Venezuela), Baurú (Brasil) y Estudiantes de Concordia.

La primera jornada incluirá los partidos Regatas vs. Baurú y Guaros vs. Estudiantes. Para el sábado están programados los cotejos Baurú vs. Guaros y Regatas vs. Estudiantes. Mientras que en la fecha de cierre se enfrentarán Estudiantes vs. Baurú y Regatas vs. Guaros.