Alertan sobre el peligro de mezclar energizantes con alcohol

Fotos EFECTOS. Las bebidas energizantes prolongan la "resaca", ese combo de náuseas, mareos y dolor de cabeza.

21/02/2018 -

Un energizante es una bebida que contiene sustancias estimulantes que prometen disminuir la fatiga y el agotamiento. La composición de estas sustancias son cafeína, carbohidratos y taurina. Este último componente es un neurotransmisor relacionado con la formación de bilis, en las bebidas estimulantes se encuentra en pequeñas cantidades. Se ha hecho común ingerirlo mezclándolo con bebidas alcohólicas, lo cual represente un cóctel riesgoso que incluso puede ocasionar la muerte de que quien la consume.

"Existe un cuerpo de evidencias considerable que no habla para nada a favor de estas bebidas. Están contraindicadas en menores de 18 (aunque no se lea en el envase) y en algunos países incluso están prohibidas", explica Rodolfo Cutrera, profesor adjunto de la cátedra de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina de la UBA, en un informe publicado por La Nación.

Además se advierte claramente que jóvenes recurren a ellas para tratar de evitar la depresión que aparece cuando se beben grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, "no limitan los efectos, sino que sólo los demoran", explica Carlos Damín, presidente de Fundartox y jefe de Toxicología del Hospital Fernández.

"La ingesta excesiva de alcohol tiene, entre otros, el correlato de la marcha zigzagueante y la imposibilidad de sustentarse en dos puntos, que hace necesario apoyarse en tres. Casi se podría hacer una correlación entre la alcoholemia (nivel de alcohol en la sangre) y estos signos. Con las bebidas energizantes no se ve esta secuencia, pero cuando se llega a los 4 gramos de alcohol por litro de sangre, el cerebro se desconecta y se produce el coma alcohólico. Pareciera que está alterada la evolución del cuadro alcohólico, entonces los chicos toman y toman, y no se dan cuenta del grado de ebriedad al que se exponen. Se debe no sólo a la cafeína, sino también a la taurina y otros ingredientes" presentes en los energizantes.

Según Damín, son pocos los pacientes que ingresan al hospital por consumir solamente alcohol: la mayoría lo hace por su combinación con bebidas energizantes, con psicofármacos o, algunos, con cocaína. "Es muy frecuente. Toman bebidas de alta graduación, como el vodka, y cuando se dan cuenta, ya es más grave. Las toman con la idea de contrarrestar el alcohol, pero en realidad enmascaran sus efectos", comenta el profesional en dicho informe.