Morena sigue dando que hablar

21/02/2018 -

Durante estos últimos días, Morena Rial fue el blanco de varias críticas y la mayoría de ellas relacionadas con perros. Primero fue su ex novio, Martín Casar, que en diálogo con TN Show, acusó a la hija de Jorge Rial de no haberle devuelto a sus mascotas. A ello se le sumó otra denuncia. Acusaron a Morena de dejar a sus mascotas en el balcón. "¡More Rial tiene a los perros al sol todo el día con un tapial que no los deja salir de donde están!", escribió una persona a la cuenta de Instagram @nanainseul. Y "More" contes-tó asegurando que sus mascotas están bien.