Spielberg y Del Toro estrenan en Santiago

21/02/2018 -

"La forma del agua", del mejicano Guillermo del Toro, y "The Post", del norteamericano Steven Spielberg, ingresan mañana a los cines de Santiago y de La Banda.

Además, llegan las cintas animada "El Cavernícola" y la de acción "El robo perfecto".

* THE POST: protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep, cuenta la extraña relación entre Katharine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico: Washington Post, y el editor Ben Bradlee, mientras intentan unirse a The New York Times para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Ambos deberán dejar de lado sus diferencias y arriesgar sus carreras y libertad, para desenterrar la verdad.

* LA FORMA DEL AGUA: este filme es el favorito para llevarse todos los Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Con los protagónicos de Sally Hawkins, Doug Jones y Octavia Spencer, la trama se desarrolla en 1963, año en que la solitaria Elisa está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. Elisa es una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamorará de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido. Su vida cambiará por completo cuando descubra, junto a su compañera Zelda, un experimento "secreto".

* EL ROBO PERFECTO: un grupo de ladrones planea su gran asalto final: robar los 120 millones de dólares en efectivo que todos los días se sacan de la circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Adelantarse a la policía de Los Ángeles y llegar primero al dinero será su reto. Está protagonizada por Gerard Butler y Pablo Schreiber.

* EL CAVERNÍCOLA: producción de los creadores de "Wallace y Gromit" que narra la historia de Dug, que junto con su amigo Cerdog, unen a su tribu en contra del archienemigo Lord Nooth y su Ciudad de la Era del Bronce para salvar su hogar. De paso, enseña a su grupo de cavernícolas a jugar al fútbol. Nick Park es un gran animador británico, director de "Wallace y Groomit" y "Pollitos en fuga".