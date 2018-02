Se conocieron cuando grabaron "La chica del ascensor"

21/02/2018 -

Marixa y Rodrigo vivieron tres años de noviazgo formal. Se habían conocido en 1992, cuando la morocha era furor y un pelilargo Rodrigo la había elegido para protagonizar el video clip de su canción "La chica del ascensor", y en plena grabación surgió una química entre ellos y comenzaron un intenso romance del que aún hoy Marixa Balli comenta a todo el mundo.

Oportunamente, "Urraca" contó: "Rodrigo no tenía relación con Marixa, ella puede decir lo que quiere. Ella estuvo de novia en 1993. Y después nunca más. Él no se hablaba con ella, la odiaba porque siempre que él salía la metían a ella y sentía que se colgaba. Y eso no se lo dijo a mí solo, se lo dijo a varios".