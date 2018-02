Daniel Agostini trae todos sus éxitos al Carnaval de la Familia

21/02/2018 -

Daniel Agostini vuelve a Santiago del Estero para realizar un concierto este sábado 24 en el Carnaval de la Familia, que se realizará en el Club Ciclista Olímpico de La Banda.

El músico, un referente indiscutible de la movida tropical argentina, en declaraciones realizadas a EL LIBERAL, destacó que sus shows "siempre están dirigidos a la familia".

"Mi música se escucha en todos lados. La escucha gente con un poder adquisitivo muy grande y gente muy humilde también. Y estoy muy contento por esto y porque a la familia le gusta mi música. En mi caso, yo estoy agradecido a Dios y a la vida por esta bendición de poder ser parte de la música tropical", enfatizó el autor de "La ventanita".

Con más de veinticinco años de trayectoria, que incluye su paso por el legendario grupo "Sombras", el popular cantautor argentino se ha ganado el corazón de la gente. Y él agradece ese cariño que recibe a diario en todos los lugares donde actúa.

"El recuerdo maravilloso que tengo de todos estos años de carrera es el amor que me brinda la gente. Gracias a Dios tengo una carrera que, por la conducta, ha sido impecable. No me voy a poner a cuestionar mi trabajo discográfico, que uno anduvo mejor que otro, sino que rescato y destaco el amor, la admiración y toda la buena energía de la gente. Eso es admirable y estoy muy agradecido", puntualizó el cantautor.

"La ventanita" al éxito

Y cuando habla de "La ventanita", tema musical que lo consagró cuando formaba parte del grupo "Sombras" y lo elevó a la cumbre de su carrera, destaca que "tuvo una aceptación masiva, fue muy imponente, muy groso y fue el puntapié para seguir adelante. Dios y la gente me siguieron acompañando después de ‘La ventanita’. Como solista me fui manteniendo y sigo tratando de hacer lo mismo, con el mismo estilo y haciendo bien las cosas en función de la salud, en función de mi personalidad", especificó el músico que este sábado también estará en "La Esquina del Recuerdo".

"Soy la misma persona de siempre, con el mismo cariño y respeto hacia la gente y con la misma salud. Soy un tipo sano, me cuido mucho porque eso es importante para uno como persona y artista. Y, como argentino, como cantante-músico y como referente, dar el ejemplo primero para mis hijos y después para toda la gente que me sigue".