CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Febrero 2018

Hoy 22:31 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.40 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA

18.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE

INVIERNO 2018 DE COREA

CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.30 SIN TU MIRADA

17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.45 TODAS LAS TARDES

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 DE A DOS

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 EL PODIO (R) 1

23.00 PASIÓN POR EL TURF

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 TOY STORY

08.56 SI TE CASAS... TE MATO

10.51 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

13.05 POR AMOR AL JUEGO

15.42 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

18.11 PELIGRO EN BANGKOK

20.02 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 NI UN HOMBRE MÁS

23.35 SYRIANA

TCM

08.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.05 OLIVER TWIST

13.33 ESCAPE DE NUEVA YORK

15.22 MOMENTO CRÍTICO

17.49 LÍMITE VERTICAL

20.02 TRIPLE IDENTIDAD

22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL

23.48 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

TNT

06.49 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

09.03 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

10.54 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

12.44 TITANES DEL PACÍFICO

15.04 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

16.50 AL FILO DEL MAÑANA

19.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW

20.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW

21.30 LA BATALLA DE RIDDICK

23.54 TROYA

SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.24 MAREA ROJA

08.33 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

11.18 GUARDIANES DE ALTA MAR

13.53 POSEIDÓN

15.36 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

17.35 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

19.47 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 THE EVIL IN US

23.54 ABDUCCIÓN

CINECANAL

10.00 HÉROES FUERA DE ÓRBITA

10.47 PELOTAS EN JUEGO

12.27 PARANORMAN

14.10 ESCUELA DE ROCK

16.12 TOMB RAIDER, LA CUNA DE LA VIDA

18.17 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

20.01 YO, ROBOT

22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

12.00 ATP DUBAI

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR

SIXTO BAR (BELGRANO (S) Nº 1991)

HOY, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 23, A PARTIR DE LAS 23, “SANTIAGO ES SEMILLA” DE VIDA. ACTUARÁN “DELESTERO”, “SYMBOL, “DÚO TURAYQUI”, “NICO” CARABAJAL Y “NATIVAS”.

BELLAS ALAS (BELGRANO Nº 1807)

+HOY, A LAS 22.30, ERNESTO CANTOS PRESENTA SU PRIMER CD “SILVINA”.

+VIERNES 23, A LAS 23, ALFRED Y DANY PRESENTAN “REAGGAETON: TRAP Y ROMÁNTICOS”.

+SÁBADO 24, A LAS 23, CONCIERTO DE DASK, BANDA FORMADA POR RICARDO SALTO, MARTÍN BUNGE Y MARÍA LUJÁN. POP DE LOS 90, SOUL & BLUES.

NODO TECNOLÓGICO (PARQUE INDUSTRIAL)

+SÁBADO 24, A LAS 22, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME E.T. ESQUINA DEL RECUERDO +SÁBADO 24, SHOW DE DANIEL AGOSTINI.

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

22/02 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

22/02 - 23/02 - 16:45 (Cast) 19:15 (Subt)

THE POST (2D):

DRAMA, HISTÓRICA (ATP)

22/02 - 22:20 (Subt)

23/02 - 24/02 - 22:20 (Subt) 00:55 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)

22/02 - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

22/02 - 23/02 - 16:40 (Subt)

24/02 - 25/02 - 14:10 (Subt) 16:40 (Subt)

EL CAVERNÍCOLA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

22/02 - 23/02 - 16:00 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

22/02 - 18:00 (Cast) 22:20 (Subt)

EL ROBO PERFECTO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

22/02 - 18:45 (Cast) 22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/02 - 23/02 - 16:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS

LIBERADAS APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.