FÚNEBRES | 22 de Febrero de 2018

Hoy 02:47 -

Fallecimientos

- Luis Ramón Ávila (Dpto. Robles)

- Martina Teresa Fernández

- Gregorio Calderón

- Luis Francisca Roldán

- Rosa América Ruiz (Dpto. Copo)

- Victor Manuel Dorado

- Julio Antonio Arias (La Banda)

- Juan Carlos Alvarez

- Jeracimo Garnica

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 21/2/18|. Su esposa Alicia, Mabel Ibarra, sus hijos Jorge, Norma, Graciela, Jabi, Valentina y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d) Falleció 19/2/18|. Santiago Maldonado y familia y Óptica Santa Lucía, acompañan con cariño y oraciones a su colaborador Rubén Goncebat por el fallecimiento de su mamá, expresan sus condolencias a todos sus familiares.

DORADO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Su esposa Blanca Azucena Juárez, sus hijos Rosario, Ernesto, Fabiana, Cintia, sus hijos politicos Mario, Graciela, Alejandro y Juan Carlos, sus nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de La Barranca., Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

DORADO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus sobrinos Teresa y José Dorado, sus sobrinos nietos: Francisco, Luciana, Andres, Cecilia, Soledad, Angel, Miguel, Camila, Ricardo, Maria Belean y María de los Angeles, sobrinos bisnietos Nazareno, Santiago, Valentino, Maximo, Delfina, Bianca y Julieta participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de La Barranca. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, MARTINA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Su hijo Julio César Torres y familia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ, MARTINA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Su hermana Amalia, Pebi Gerez y sobrinos Perla, Vicky, Charly y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GARNICA, JERÁCIMO (q.e,p.d.) Fallecó el 20/2/18|. Sus hermanos Ema Aurora Garnica, Maria Josefina Garnica, Maria Elvecia Garnica y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

RAIMUNDI, ESILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Sus hijos Miguel Enrique, Miguel Julián, Silvina Gabriela, Matias Nicolás y demás familiares, su restos serán inhumados hoy en hs. de la mañana en cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

RAIMUNDI, ESILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Su prima Blanca Azucena Raymundi de Díaz te despide con dolor y con el cariño que tuvimos, junto a sus hijas Cristina, Inés, Anita y flias. Que Dios te colme de bendiciones como lo mereces por la persona que fuiste. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Descansa en paz. "Negrita".

ROLDÁN, LUISA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, Consejo Gremial, Gerentes de Areas, Sindico, Auditor Interno, Asesor Legal y Asesores de Presidencia, Jefes de Departamentos, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero Justo Pastor Sandez y ruegan orciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su tía Olga V. de Sterling y sus hijos Olga S. de Satuf y Oscar Sterling y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando por la pronta resignación de su familia.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Malena Carabajal de Mines, sus hijos Celeste, Adriana, Mónica y Alfonso, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. "Seguro estás cantando los salmos y canciones que elevabas a Dios y a Maria Santísima". Martita siempre te recordaremos con cariño. Sus vecinos y amigos: Norma Saganias de Padilla y sus hijos Eduardo, Norma y Esteban y Nahuel, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus ex-colegas de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Ricardo Basbús, Elena Piñon, Hilda de Giribaldi, Susana Achával, Gaby Tonelli, Viviana Jozami, Susy de Pinto, María Angélica Álvarez, Sara Lucca, Josefina Santillán y María Inés Falcione, lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sergio Maldonado y sus hijos acompañan con gran cariño a su amigo Sergio H. Sterling por la dolorosa pérdida de su querida hermana, hacen llegar su sentido pésame a su madre y a todos sus familiares.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo y familia, participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y piden consuelo para su familia.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Mariela Zambán y Alfredo Curi y sus hijos Tatiana, Evangelina y Franco, acompañan a la familia en tan doloroso y elevan una oración en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. El Club de Leones Suyana Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de la presidenta de esta institucion Noemi Sterling de Alfano. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Que el Señor la reciba en sus brazos amorosos y conceda paz a sus familiares, lo acompañan los compañeros de su hermano Sergio de la promoción Nº 88 del Colegio San José. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Su amiga de toda la vida. Sonia Elena Gómez, junto a su esposo Ramón Alberto Acuña y su hijo Gerardo Acuña Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo al Altisimo resignación para sus familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Totty Abdala de Maradona y flia, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Un rosa y una oración por el alma de Martita, nieta de don Orlando Ruiz y doña Reina Garay. Las hijas de sus amigos Nora Caumo de Mattar, Maria Delia Caumo de Chaud y Mirta Caumo de Cantos, participamos su fallecimiento y acompañamos a su querida familia.

ARIAS, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del Cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Su esposa Delia Ibáñez, sus hijos Miriam E. Arias y Lucas Arias, su cuñada Aurelia Ibáñez.

ARIAS, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos veran a Dios. Sus nietos Tamara Romano. Geraldyn Romano, Nazareno Romano y su hijo politico Omar Romano.

ROLDÁN, LUISA FRANCISCA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/2/18|. Su esposo Pastor, hijos Luis, Jhoana, Daniel, Raul, nietos Mili, Belén, Mica, Lourdes, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo San Ramón. L.B. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROMANO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Personal de la firma Alejandro Daniel Neme y compañeros de trabajo participan el fallecimiento del Sr. padre político de José Ángel Juárez y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ARÉBALO, FEDERICO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. "Felices los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Vecinos de calle Magallanes de su tía abuela Lola y demás fliares.: Paulina, Ricardo, Carlos, Porota, Pelado, Veró, Coca, Dani y flia.; Gringa y flia.; Capullo Herrera y flia.; Mari Nassif y Nico participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su paz eterna.

ÁVILA, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Sus padres Dante y Rita; sus hnos.: Rafa, Dany, Marcos y Leo, hnas. pol. y demás deudos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de Villa Robles. Org. Amparo SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁVILA, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Sus tíos Clelia, Aníbal, Marilí, Omar, Roxana y Carlos., Sus primos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Docentes del Colegio Ciudad de Beltrán, acompañan en este dificil momento a las colegas Marili Ávila y Roxana Caro de Ávila por el fallecimiento de su sobrino Luis Rubén.

ÁVILA, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Escuela de la Familia Agrícola de Forres, participa con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de los profesores Clelia y Omar Ávila. Ruegan oraciones en su memoria.

CALDERÓN, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Sus sobrinos Mario Héctor y Carlos Abel Calderón, sus sobrinos nietos Ramón, Mario, Nardo Calderón y demás familiares, participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Norte. Casa de duelo A. Herrera y Mailin. S.V. Amtae. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/18|. Roque R. Abutti, su esposa Marita y sus hijos Pablo, María Laura y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ROSA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Su esposo Juan Carlos Luna, sus hijos Daniel, Jose, Marcelo, Carlos, Miguel, Cristian, Patricio, Silvina y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy en hs. de la mañana en el cemenerio La Piedad (Monte Quemado- Dpto. Copo). Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 9.00 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse quince años y dos meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (Russo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Papi querido hoy se cumple 1 año de tu partida a la Casa del Padre Celestial. Papito vives y vivirás en nuestros corazones, aun nos duele tu ausencia pero tenemos el consuelo que estás en un lugar lleno de paz y de luz. Que Dios y la Virgen hagan brillar la luz que no tiene fin. Tu esposa Quepe, tus hijos, hijos politicos, nietos y bisnieto, invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Santa Rita a las 20.30 hs. Amén.

SAYAGO MOYA, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Que triste darnos cuenta que ya no es lo mismo ni volvera a serlo nunca. Sus hermanos Amalia, Eduardo, Fanny y Ramona Sayago Moya, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse el noveno día de su partida al Reino de los Cielos.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. "El Señor te recibirá en sus brazos, en verdes praderas te hará descansar y a las aguas tranquilas te conducirá, te darán nuevas fuerzas y te llevará por caminos rectos haciendo honor a su nombre". Te extrañaremos y recordaremos siempre en nuestras oraciones. Gracias por regalarnos siempre tu optimismo, alegria de vivir y sobre todo tu amor de madre y tía. Sus hermanos Eva Suárez de Abuslaiman y flia; Dr. Juan C. Suárez y flia; hermano político Ramón Corvalán, sus hijos del carazon Carlos y Juan; sus sobrinos Alejandra, Augusto, Emilio, Andrés y sus respectivas familias, invitan a la santa misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus. Av. Colón (N) 161, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, WALTER LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/16|. Su madre Maruca, sus hermanos Raúl e Iris y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse dos años de su partida al Reino Celestial.

ZURITA, MARCOS ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Hoy hace un año, tu corazón herido, cansado, decidió parar y te llevó al Reino de los Cielos. Seguramente estás a derecha de Dios Padre, lugar que te ganaste por bondad, entrega y todas las condiciones que hacen a un buen tipo y mejor amigo. Nos resignamos ante lo inevitable, pero no te olvidaremos nunca. Tus entrañables amigos Tito, Lucy y Sofi Aye, invitan a la misa en su memoria a realizarse en parroquia Inmaculada Concepcion hoy a las 20.30 hs. Frías.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

SAYAGO MOYA, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Los hermanos del Sr. Walter Hernán Sayago Moya, queremos por intermedio de la presente manifestar nuestro profundo agradecimiento a todo el servicio de Terapia Intensiva del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo y en especial a los Dres. Franco Gianoni, Roberto Gianoni y la Dra. Sánchez a los empleados de enfermeria, el personal de seguridad, por la dedicacion, el cuidado y profesionalismo puesto en la atención de nuestro hermano. Hacemos extensivo este agradecimiento a familiares, amigos y vecinos, compañeros de trabajo de Walter de la ciudad de Catamarca, a sus amigos del equipo de fútbol de dicha ciudad, Gracias por acompañarmos en este difícil momento que nos toca pasar, muchas gracias. Sus hermanos Amalia, Eduardo, Fanny Ramona Sayago Moya.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

IBARRA SUFFLONI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/13|. Mi Luisito "Feliz cumpleaños en el Cielo" hijo querido, que Dios te bendiga y los ángeles te acompañen. Hoy te recuerdo con nostalgia, alegria cuando naciste, porque Dios a mí y a tu padre nos dio el mejor regalo del mundo."Hoy no lloraré", rezaré por ti, quiero que estés feliz junto a tu padre, abuelos y demás familiares que se me adelantaron en ese viaje sin retorno, donde algun día los acompañaré, allí donde no hay penas ni dolor. Angel mío, mi niño grande, fuiste mi fiel compañero, dulce, humilde, generoso, te amo con todo mi corazón, nunca te olvidaré con todo mi amor, "Besos al Cielo". Tu madre Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi".

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Esposa, madre, abuela, bisabuela, gracias Señor por habernos permitido gozar de esa maravillosa persona que fuiste y tu entrega permanente a los demás, siempre para el bien. Hoy estarás cumpliendo años, los ángeles te cantarán el Feliz Cumpleaños, nosotros aquí felices porque gozas de la vida eterna. Siempre vivirás en los corazones de tu esposo, hijos, nietos, bisnietos el 22 como todos los años nos reuniremos en el panteon familiar del cementerio La Piedad.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GEREZ, ROBERTO (Rito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/12|. Han pasado 6 años que el Señor te recibio en su regazo, que te tenga en la gloria porque vos te lo mereces. Aún perdura tu presencia en nuestras vidas, es un vacío imposible de llenar. Se realizará un responso a las 19 hs. en el panteon familiar del cementerio de Los Romanos el dia 22/2/18. Que brille para ti la luz que no tiene fin.