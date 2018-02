Fotos Especialista reveló que en 2012 un menor de Santiago murió por amebas “come cerebros”

Tras la fuerte conmoción nacional que produjo el caso del niño de 8 años que murió por una meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) provocada por el parásito Naegleria fowleri, también conocido como la "ameba asesina" o "ameba come cerebros", un especialista reveló que en 2012, un niño oriundo de Santiago del Estero falleció por una infección similar. Como se recordará, un pequeño de ocho años se infectó en la laguna Mar Chiquita, entre la ciudad de Junín y General Arenales. Esto sucedió en febrero del 2017, pero ahora el caso fue reportado y difundido por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID). A partir de la gran difusión del tema, salió a la luz otro caso de similares características. Un pequeño de 22 meses de edad, oriundo de Santiago del Estero, falleció en 2012 por una infección por Balamuthia mandrillaris, un género de las llamadas "amebas de vida libre", al igual que la llamada "ameba come cerebros". El dato fue confirmado al diario Clarín por el doctor Sixto Raúl Costamagna, expresidente de la Asociación Parasitológica Argentina y referente en la materia. "El caso fue presentado en el Congreso de Parasitología. Fue diagnosticado como Balamuthia con la ayuda de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y por personal del Malbrán. Es el único caso de Argentina del que yo tengo conocimiento", precisó Costamagna. A este nene le pasó algo parecido que al de General Arenales. "Acanthamoeba, Naegleria y Balamuthia, todas producen problemas similares. Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA) o meningoencefalitis amebiana (MEAP), depende de qué ameba estemos hablando. Clínicamente son parecidas", agrega el experto. Fueron muchos los síntomas. El pequeño tuvo parálisis facial y se le cerraba un ojo. Sufrió torpeza motora, marcada irritabilidad, y signos neurológicos patológicos. Tuvo fiebre y diarrea. Aunque el niño vivía en Santiago del Estero, había estado con su familia en Corrientes. Por eso, ante la consulta de dónde podría haberse contagiado, Costamagna responde que "se supone que podría haber sido en los Esteros del Iberá. Por la temperatura y por el tipo de lugar sería una laguna adecuada para que se hubiese pescado la infección". "De Balamuthia mandrillaris hay muy poquitos casos, muchos menos que de Naegleria", señala Costamagna. Agrega que el primer caso de infección en el hombre fue documentado en 1991 en un paciente con sida, ya que ataca generalmente a pacientes inmunosuprimidos. Hasta el 2012 había 200 casos en el mundo. La gran mayoría fueron mortales. La información sobre la fuente de infección es escasa y no se conoce con certeza cuál es la vía de entrada al organismo. Balamuthia ha sido aislada de la tierra, por lo que la manipulación de la misma o la inhalación de quistes podrían ser una fuente de infección. El agua también podría actuar como vehículo para su transmisión, indicó el profesional al matutino porteño. La ameba Balamuthia mandrillaris puede ingresar al organismo por cortes en la piel, y de allí por diseminación hematógena llegar hasta el sistema nervioso central, o bien ingresar a través del epitelio nasal al ser aspirada.