Fotos El gabinete del Plan Belgrano se reunirá con gobernadores

22/02/2018 -

La unidad presidencial "Plan Belgrano" realizará el próximo 27 de febrero en la provincia de Salta, el "Encuentro Regional del Norte", con la participación de gobernadores de la región y el gabinete de ministros de la presidencia. Alfredo Varas, jefe de asesores, dialogó con Noticiero 7 (Canal 7 Santiago del Estero) y detalló parte del plan de obras para nuestra provincia, reformas políticas y fiscales necesarias para la aplicación del programa. "Es un evento que nos va a permitir un encuentro cara a cara con los gobernadores, también con intendentes, legisladores y miembros de ONG de las seis provincias del NOA", rescató Varas. "Creemos -añadióque es una oportunidad para tener un encuentro personal donde podamos nosotros contar de primera mano qué es lo que estamos pensando y haciendo para las provincias del norte y también escuchar las necesidades de los propios actores del territorio. Este encuentro es importante porque nos permite de alguna manera tener en cuenta la realidad de las provincias y poder mejorar nuestra visión y nuestras políticas para la región" destacó. Ejecución de obras Sobre las obras del Plan Belgrano que se están realizando en la provincia desde que comenzó la presidencia de Maur i c io Ma c r i , menc ionó que "las obras vienen avanzando a un ritmo importante". "En Santiago del Estero se vienen haciendo muchos kilómetros del Belgrano Cargas, sobre el noreste de la provincia y los va a beneficiar; se está por lanzar la etapa 2 y 3 del Belgrano Cargas; se están haciendo las obras de provisión de agua y saneamiento. Creo que van bien. Obviamente al principio es complicado, pero hoy ya están en marcha esas obras", rescató. Y subrayó: "Queremos aclararles a los santiagueños que esto no es un plan de dos o cuatro años, el norte viene relegado desde hace más de 50 años en la inversión de la visibilidad de los gobiernos que pasaron, esta situación va a tardar en cambiar".