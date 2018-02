Atlético Madrid quiere asegurar la clasificación a octavos

Fotos TAREA. El entrenador Diego Simeone asume otro gran desafío hoy.

-

Atlético de Madrid, conducido por el argentino Diego Pablo Simeone, buscará hoy el pase a los octavos de final de la Liga de Europa frente a Copenhague, de Dinamarca, de local, en el estadio Wanda Metropolitana, en el partido de vuelta de los 16vos. de final.

El encuentro arrancará a 15 (hora argentina) en la capital española y con el arbitraje del lituano Gediminas Mazeika.

En la ida, el conjunto de Simeone goleó a su rival por 4-1, con tantos de Saúl Ñíguez, Kevin Gameiro, Antoine Griezmann y Vitolo Machín.

Además del entrenador, Atlético de Madrid cuenta con los futbolistas argentinos Axel Werner (ex Boca Juniors), Ángel Correa (ex San Lorenzo de Almagro) y Nicolás Gaitán (ex Boca).

Por otro lado, CSKA de Moscú venció ayer a Estrella Roja, de Serbia, por 1-0 (1-0 en el global), de local, y se clasificó a la siguiente ronda.

La jornada de hoy también tendrá los siguientes partidos: Milan de Italia (3)-Ludogorets de Bulgaria (0); Villarreal de España (1) vs. Lyon de Francia (3); Braga de Portugal (0) vs. Olympique de Marsella de Francia (3); Ostersunds de Suecia (0) vs. Arsenal de Inglaterra (3); Viktoria Pilsen de República Checa (1) vs. Partizan de Serbia (1); Salzburgo de Austria (2) vs. Real Sociedad de España (2); Leipzig de Alemania (1) vs. Nápoli de Italia (3); Athletic Bilbao de España (3) vs. Spartak Moscú de Rusia (1); Atlético Madrid de España (4) vs. Copenhague de Dinamarca (1).

Además, se enfrentarán Lazio de Italia (0) vs. Steaua Bucarest de Rumania (1); Zenit de Rusia (0) vs. Celtic de Escocia (1); Atalanta de Italia (2) vs. Borussia Dortmund de Alemania (3); Lokomotiv de Rusia (3) vs. Niza de Francia (2); Dinamo Kiev de Ucrania (1) vs. AEK de Grecia (1); Sporting Lisboa de Portugal (3) vs. Astana de Kazajistán (1).

La final de la Liga de Europa 2017/2018 se llevará a cabo el 16 de mayo en Lyon, Francia. El campeón jugará la Supercopa de Europa 2018 contra el campeón de la Liga de Campeones 2017/2018 y se clasificará para la fase de grupos del máximo certamen a nivel de clubes europeos del 2019.