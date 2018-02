"Hay reclamos justos", consideró José Gómez

22/02/2018 -

El secretario general de la CGT local, José Gómez, hizo una lectura sobre la movilización de Hugo Moyano, y sostuvo que hay "justos reclamos, en los que todos coincidimos". Entrevistado por Radio Panorama, Gómez expuso "los problemas que padecen no sólo los trabajadores sino también las pymes: no hay producción, a la gente cada vez el poder adquisitivo se le va mermando, los remedios son más caros, los despidos se suman día a día, no hay apertura de fuentes de trabajo, más allá de que las estadísticas oficiales digan otra cosa, están dibujadas".

El líder cegetista remarcó que la protesta no fue un paro, y que "es justa". Al explicar por qué la CGT no se sumó, indicó que "muchos dirigentes coinciden con puntos de los reclamos y la protesta, pero no con el momento y la forma, porque se da justo con la cuestión particular de Moyano (causa judicial), y no querían mezclar situaciones personales con cuestiones gremiales y de trabajo. Por eso la ausencia de muchos sectores".

Marchas en Santiago

En la ciudad capital durante la mañana se produjeron dos marchas con consignas en contra de las políticas del Gobierno nacional. Estuvieron a cargo de organizaciones gremiales, sociales, de DD.HH., y políticas vinculadas a sectores de izquierda y del kirchnerismo.